Affluenza bassa alle elezioni in Emilia Romagna: oggi il nome del Governatore

Bologna????, 18 novembre 2024 – Il disamore per la politica fa 35 in. Poco sopra quella soglia si è fermata infatti l’23, un 35,77% che lascia presagire tinte fosche,, alla chiusura delle 15. Il pianerottolo palliativo del 50% è a rischio, ma si tratterà comunque di una sconfitta complessiva della mitica partecipazioneno-romagnola, considerando che il 26 gennaio 2020, quando si votò in un solo giorno e quando Stefano Bonaccini (centrosinistra) sconfisse Lucia Borgonzoni (centrodestra),19 era andato a votare il 58,82% degli aventi diritto, quasi il doppio delle persone19 di ieri. Come fare il voto disgiunto / I fac simile delle schede elettorali / Quando si sapranno i risultati Eè un giorno lavorativo. Impensabile arrivare al risultato finale della sfida politica che vide sul ring anche Matteo Salvini e le Sardine, che fece totalizzare un tutto sommato lusinghiero 67% finale.