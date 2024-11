Quotidiano.net - Zelensky, lanciati contro di noi 120 missili e 90 droni

Leggi su Quotidiano.net

"Un massiccio bombardamento coordinato ha colpito tutte le regioni dell'Ucraina. Nel corso della notte e della mattinata, i terroristi russi hanno utilizzatodi vario tipo, in particolare gli Shahed, ma ancheda crociera,balistici e ipersonici Zirkon, Iskander e Kinzhal. In totale, circa 120e 90. Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 140" di questi. L'obiettivo del nemico erano le nostre infrastrutture energetiche in tutto il Paese. Purtroppo, ci sono danni": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, sul suo canale Telegram.