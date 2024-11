Romadailynews.it - Xi chiede promozione sinergia tra BRI cinese e strategie sviluppo del Brasile

Lima, 17 nov – (Xinhua) – Cina edevono cogliere le opportunita’ offerte dai tempi, e continuare a promuovere latra la Belt and Road Initiativee ledidel, ha detto il presidenteXi Jinping in un articolo firmato pubblicato oggi sul media brasiliano “Folha de S. Paulo”. Xi ha detto che entrambe le parti dovrebbero continuare a potenziare gli impatti strategici della cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due Paesi, ampliare il suo ambito e aprire nuove strade. L’articolo, intitolato “Un’amicizia che attraversa vasti oceani, un viaggio verso un futuro condiviso piu’ luminoso”, e’ stato pubblicato mentre Xi e’ in viaggio verso ilper il 19esimo vertice dei leader del G20 a Rio de Janeiro e una visita di Stato in