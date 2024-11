Turisti israeliani rifiutati dall’hotel | il titolare si scusa ma le app Booking e Trivago lo sospendono

Leggi su Open.online

Ora chiedePatrik Ongaro, ildell’Hotel Garnì Ongaro a Selva di Cadore finito al centro delle polemiche per aver rifiutato la prenotazione di due, accusando il loro Paese di essere «responsabile di genocidio». Il gesto, inizialmente difeso dallo stesso Ongaro sui social come un modo per «fare la differenza» ha causato una bufera mediatica. Alla fine, l’albergatore si èto e si è offerto di ospitare i due ragazzi: «Sono contrario a ogni forma di violenza e non avevo intenzioni razziste o antisemite». Ma i guai, per lui, non sono finiti.ha rimosso l’hotel dalla propria piattaforma, spiegando in una nota: «Non tolleriamo discriminazioni di alcun tipo». Tripadvisor ha aggiunto un avviso sul profilo della struttura, invitando i clienti a cercare ulteriori informazioni prima di prenotare.