Tiro con l’arco Indoor World Series Strassen 2024 | tre medaglie per l’Italia

Arrivano treper ilconitaliano da, sede lussemburghese della seconda tappa delle. Il GT Open ha infatti visto il terzo posto nelolimpico per Elisa Roner e per Mauro Nespoli, mentre nel Compound Under 21 Lorenzo Gubbini si è messo al collo la medaglia d’argento.Entrando nel dettaglio, Roner ha battuto Meeri-Marita Paas per 150-145 nella finale per il bronzo. Grande prestazione per l’azzurra, capace di tirare tutte le frecce sul “10” riscattando così la sconfitta allo shoot-off in semifinale contro l’indiana Vennam dopo il 148-148 delle frecce regolamentari. Prima Roner aveva vinto 149-147 con la spagnola Alvarez Ospina, 147-146 con la francese Chambraud e 148-147 con la britannica Gibson.Lo shoot-off ha invece sorriso a Mauro Nespoli per far suo il bronzo con lo sloveno Ravnikar, dopo però che l’azzurro aveva ceduto sempre allo spareggio 6-5 (10-10) contro il croato Remar.