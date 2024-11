Sinner batte lo statunitense Fritz in due set e conquista le Atp Finals a Torino

Leggi su Open.online

Jannik(anche) le Atp. L'altoatesino ha sconfitto loTaylorin due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Attuale numero 1 al mondo, l'azzurro si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei "Maestri". Grazie anche alla vittoria di oggi, domenica 17 novembre, è sicuro di rimanere primo nella classifica Atp anche dopo l'Australian Open, il primo Slam della nuova stagione al via il 12 gennaio e che si concluderà il 26. L'altoatesino aveva dominato nella semifinale contro il norvegese Casper Ruud con il risultato di 6-1 6-2. Oltre ai trionfi sportivi,ha ottenuto guadagni record, arrotondati anche dalla vittoria del Six King Slam, andato in scena a Riad.