Scocciatura Inter Lautaro rientrerà tardi dall’Argentina | ecco perché

Martinez è riuscito a tornare al goal con la sua Nazionale, nella sconfitta per 2-1 contro il Paraguay. Il “Toro” ora vuole tornare a gonfiare la rete anche in nerazzurro, per spegnere le critiche dopo la prestazione incolore contro il Napoli. Per lui, però, ci sarà un piccolo contrattempo a livello logistico in vista del rientro in Italia.Martinez rientra: quando sarà a disposizioneL’Argentina scenderà nuovamente in campo nella notte tra martedì e mercoledì (ore 1:00 italiane), nel match di qualificazione ai mondiali della zona CONMEBOL. Per questo,sarà a disposizione di Simone Inzaghi da giovedì dopo che mercoledì passerà gran parte della giornata sull’aereo che lo riporterà in Italia. Ci saranno quindi appena due giorni a disposizione per prepararsi in vista della trasferta di Verona (in programma sabato prossimo alle ore 15:00).