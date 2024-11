Gaeta.it - Scatta il Bonus Scuola, 1500 euro per tutti gli studenti: pochissimi vincoli per fare richiesta

Facebook WhatsAppTwitter La nuova misura prevede undi 1.500per le famiglie con figli iscritti a, un sostegno economico per chi ha redditi medio-bassi.Questo si rivolge infatti a coloro che hanno un ISEE fissato fino a 40.000. Se questa proposta venisse approvata, ilpotrebbe entrare in vigore a partire dal 2025, con un finanziamento annuale che si attesterebbe intorno ai 65 milioni di.L’obiettivo principale di questo, come spiegato dal deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, è quello di rendere le scuole paritarie più accessibili per le famiglie a basso reddito. La misura si inserisce in un contesto più ampio, volto ad ampliare le opportunità educative e a garantire la libertà di scelta per le famiglie. Infatti, molte famiglie italiane, pur desiderando iscrivere i propri figli a istituti paritari, si trovano a dover affrontare rette che possono risultare proibitive.