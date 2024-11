Nuove posizioni economiche ATA | quando sarà necessaria la prova preselettiva?

Leggi su Scuolalink.it

Dal 14 novembre 2024 è stata aperta la finestra per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva per l’assegnazione delle46milaATA. Gli interessati avranno tempo fino al 13 dicembre 2024 per inviare la propria candidatura attraverso i canali ufficiali. Questa iniziativa è parte di un piano volto a valorizzare e incentivare il personale ATA, prevedendo un percorso di formazione specifico seguito da un test finale, con l’obiettivo di stilare graduatorie basate sui punteggi ottenuti dai partecipanti.ATA:diventalae le modalità di svolgimento In caso di un elevato numero di domande rispetto alle risorse disponibili per la formazione, potrebbe essere necessario lo svolgimento di unaper ridurre il numero dei candidati ammessi ai corsi di formazione.