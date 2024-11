Nations League 2024 2025 | Inghilterra e Norvegia promosse in Lega A Austria beffata dalla Slovenia

Leggi su Sportface.it

Tempo di primi verdetti nellaB della, che ha visto chiudersi i primi gironi questo pomeriggio. Buone notizie per l’, promossa inA grazie alla vittoria del gruppo 2. A Wembley i padroni di casa hanno travolto l’Irlanda per 5-0, travolgendo gli avversari nel secondo tempo con tutte le reti segnate in meno di mezz’ora. Harry Kane su rigore ha aperto le marcature, poi in pochissimi minuti Gordon e Gallagher hanno chiuso i conti prima che anche Bowen e Harwood-Bellis si aggiungessero al tabellino. Vince anche la Grecia, 2-0 in casa della Finlandia, ma gli ellenici finiscono dietro agli inglesi per peggior classifica avulsa e per loro quindi ci saranno gli spareggi con una terza classificata dellaA. L’Irlanda chiude terza e va agli spareggi con le seconde dellaC, mentre la Finlandia chiude il girone a 0 punti ed è retrocessa in C.