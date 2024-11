Lanazione.it - Nasce il Parco inclusivo San Rocco. Un’area verde accessibile a tutti: "Porte aperte a scuole e sport"

Leggi su Lanazione.it

Si chiamerà ’San’ e saràdi pubblico utilizzoanche alle persone con disabilità. Avrà funzione naturalistica e ambientale, con la piantumazione di alberi e piante che incrementeranno il patrimonio arboreo del territorio, ospiterà un laboratorio didattico naturalistico per lee le attrezzature ginniche necessarie ad allestire una palestra nel. È il progetto ambizioso approvato dalla giunta comunale di Luni per la riqualificazione dell’area che corre lungo il Parmignola e va da Biottanello e San. Area storicamente utilizzata dalla cittadinanza comeurbano, sede di feste popolari e della storica fiera di San, fino a quando alluvioni e esondazioni del Parmignola trascinarono via gran parte della vegetazione e delle strutture.