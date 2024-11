Ilgiorno.it - Leggiuno nel segno di Gigi Riva . I ricordi di Buffon e Antognoni: "Era la colonna della Nazionale"

Leggi su Ilgiorno.it

Due campioni del mondo non si vedono tutti i giorni in un comune di neanche 4000 abitanti. Ma a portarli aci ha pensato, nato proprio nel paese inal Lago Maggiore il 7 novembre del 1944. Quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, ma se n’è andato lo scorso gennaio. Il suo ricordo invece è più vivo che mai, tanto che la Figc, con il presidente Gravina in primis, ha deciso di celebrare il compleanno purtroppo mancato con una vera festa in onore e in ricordo di Rombo di tuono. E che ospiti per, vincitore nel 2006 in Germania, e Giancarlo, uno dei trionfatori di Spagna ’82.il Mondiale non riuscì mai a vincerlo, ma nella suaportò un Europeo, quello del 1968. Il suo rapporto con la, di cui detiene tuttora il record di gol segnati (35 in 42 partite) continuò anche dopo aver smesso di giocare, con il ruolo di capodelegazione.