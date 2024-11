Formiche.net - Le vite degli altri. In Russia torna il fenomeno della delazione

Negli ultimi anni, laha vissuto un progressivo e allarmante aumentocultura, unche riporta alla mente memorie del periodo stalinista. Questo clima di sospetto e paura è emerso in modo particolarmente evidente nel contestoguerra in Ucraina ecrescente repressione delle libertà civili da parte del governo di Vladimir Putin.Un caso emblematico riportato da Reuters è quellodottoressa Nadezhda Buyanova, condannata a cinque anni e mezzo di carcere per aver diffuso “informazioni false” sulle forze armate russe. La situazione è stata scatenata da una denuncia da parte di una madre, la quale ha sostenuto che la Buyanova avesse affermato che il marito deceduto in guerra fosse un “obiettivo legittimo” delle forze ucraine. Questa accusa, per quanto infondata e priva di testimoni, è bastata a distruggere la lunga carrieradottoressa, nonché a privarlasua libertà individuale.