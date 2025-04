Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli d’assalto”

: “”">Come racconta Antonio Giordano sulla, ilsa che il suo destino è ora tutto nelle proprie mani: sette partite, ventuno punti a disposizione e un solo imperativo, non fermarsi più. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, i sei punti di distacco impongono agli azzurri di restare attaccati al sogno scudetto. E domani, contro l’Empoli al Maradona (ore 20.45), sarà vietato sbagliare.Il Maradona sarà nuovamente tutto esaurito, con cinquantamila cuori pronti a spingere una squadra che, come sottolinea Giordano, dopo il pareggio con l’Inter il 1° marzo si è impossessata dell’ottimismo del suo allenatore. “Se vogliamo, possiamo” è diventato il mantra azzurro. Nonostante qualche frenata come a Venezia, ilcontinua a credere nella rimonta.