Italia pronta ad aumentare le spese per la difesa al 2 del Pil annuncia Tajani

spese per la difesa. Sì, noi siamo pronti ad arrivare al 2% (del Pil), presto ci sarà l'annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio. Questo è un segno della volontà Italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato": così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Agorà, su Rai Tre. "Io sono favorevole alla difesa europea come obiettivo finale da raggiungere e questo è un segnale. che l'Italia intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all'interno del pilastro europeo della Nato", ha aggiunto Tajani. "Questa è una scelta politica che noi abbiamo fatto. E' una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro: quando gli Stati Uniti dicono 'non possiamo essere noi da soli a garantire la sicurezza dell'Europa', hanno ragione", ha proseguito Tajani, in collegamento da Osaka, in Giappone, per l'Expo. Quotidiano.net - Italia pronta ad aumentare le spese per la difesa al 2% del Pil, annuncia Tajani Leggi su Quotidiano.net "Leper la. Sì, noi siamo pronti ad arrivare al 2% (del Pil), presto ci sarà l'annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio. Questo è un segno della volontàna di rafforzare il pilastro europeo della Nato": così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ai microfoni di Agorà, su Rai Tre. "Io sono favorevole allaeuropea come obiettivo finale da raggiungere e questo è un segnale. che l'intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all'interno del pilastro europeo della Nato", ha aggiunto. "Questa è una scelta politica che noi abbiamo fatto. E' una risposta che diamo alle sollecitazioni americane, giuste peraltro: quando gli Stati Uniti dicono 'non possiamo essere noi da soli a garantire la sicurezza dell'Europa', hanno ragione", ha proseguito, in collegamento da Osaka, in Giappone, per l'Expo.

Ne parlano su altre fonti L'Italia è pronta ad aumentare la spesa militare: 20 miliardi in più (pari al 2,5% del PIL). L'Italia pronta a salire al 2,5 per cento del pil per la Difesa: ecco il piano del governo. Italia pronta ad aumentare di 20 miliardi all’anno la spesa per la difesa. L’Italia pronta ad aumentare la spesa militare fino al 2,5% del Pil, come richiesto dagli Usa. E sull’istruzione?. Italia pronta ad alzare la spesa per la difesa. Meloni pronta ad alzare la spesa per la difesa al 2,5% del PIL: quanto ci costerà e dove prenderemo i soldi.

