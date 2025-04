Sport.quotidiano.net - Sassuolo supera Modena: una sfida di categorie nel calcio

di Alessandro TronconeNel, come nella vita, esistono le cosiddette. E non è malvagio (anzi, è sinonimo di maturità) riconoscere che in più di un interprete, ilsi è dimostrato di un gradino superiore, come peraltro ha fatto per otto mesi senza mai lasciare nulla al caso e meritando di tornare in serie A. Pur avendo fatto questa sacrosanta premessa, ilha saputo giocarsela con i suoi mezzi e le sue armi, uscendo a testa alta (e fra gli applausi) da un confronto arduo, faticoso, problematico. Si è fatto quel che si poteva, rimpianti è difficile averne dopo serate del genere. Certo, analizzando con attenzione la rete del vantaggio di Berardi, si deve inevitabilmente rimarcare che determinate amnesia difensive i canarini le pagano sempre a caro prezzo ed è il ritornello di una stagione sciagurata sotto questo punto di vista.