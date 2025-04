Inter il fattore B nella settimana decisiva Due gare da dentro o fuori

Inter vivrà una settimana al cardiopalma nel segno del fattore B. Dal Bayern Monaco mercoledì al Bologna domenica, due partite da dentro e fuori per il futuro nerazzurro. fattore B! – Bayern Monaco prima, Bologna poi! Il fattore B è ciò che caratterizza la settimana in cui sta per entrare l'Inter. Ritorno degli ottavi di finale di Champions League e trentatreesima giornata di Serie A. Prima il match che può valere una semifinale che manca da due anni e uno scontro andata-ritorno dal sapore di ricordi. C'è la concreta possibilità di affrontare il Barcellona come nel 2010, ma è ancora presto per parlarne. Dopo la partita più difficile da qui fino alla fine del campionato.Inter, la condizione prima di Bayern e BolognaROTAZIONI – L'Inter arriva a queste due partite non con il massimo delle energie.

