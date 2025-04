Bimba di 11 anni seguita e violentata sulla porta di casa a Mestre fermato 45enne violentatore seriale

casa dove ha atteso che lei prendesse le chiave e aprisse la porta per aggredirla di spalle. In manette è finito un 45enne già noto alle forze dell’ordine per varie condanne per violenza. Leggi su Fanpage.it L’undicenne si era accorta che qualcosa non andava durante il tragitto e per questo aveva preso il telefono e aveva chiamato un’amica ma l'uomo ha continuano a seguirla fin sottodove ha atteso che lei prendesse le chiave e aprisse laper aggredirla di spalle. In manette è finito ungià noto alle forze dell’ordine per varie condanne per violenza.

