Avete mai visto il marito di Sabrina Ferilli Ecco la rara foto insieme sorpresi per strada

Sabrina Ferilli passeggia per le vie del centro di Roma accanto a suo marito. Ecco la rara foto insieme!Leggi anche: Sabrina Ferilli splendida sessantenne: l’attrice si racconta «Se non mi vogliono più, mi iscrivo all’università»Nota per la sua grande riservatezza riguardo alla vita privata, Sabrina Ferilli raramente appare in foto pubbliche con suo marito. Eppure, recentemente, un settimanale ha pubblicato alcune fotografie dove la coppia è stata sorpresa mentre passeggia al centro di Roma. Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Sabrina Ferilli (@Sabrina.Ferilli.ufficiale)Avete mai visto il marito di Sabrina Ferilli?Sabrina Ferilli e il suo attuale marito Flavio Cattaneo si sono sposati in gran segreto nel 2011, celebrando le loro nozze a Parigi. Donnapop.it - Avete mai visto il marito di Sabrina Ferilli? Ecco la rara foto insieme: sorpresi per strada Leggi su Donnapop.it Splendida come quando è sul set,passeggia per le vie del centro di Roma accanto a suola!Leggi anche:splendida sessantenne: l’attrice si racconta «Se non mi vogliono più, mi iscrivo all’università»Nota per la sua grande riservatezza riguardo alla vita privata,mente appare inpubbliche con suo. Eppure, recentemente, un settimanale ha pubblicato alcunegrafie dove la coppia è stata sorpresa mentre passeggia al centro di Roma.tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@.ufficiale)maiildie il suo attualeFlavio Cattaneo si sono sposati in gran segreto nel 2011, celebrando le loro nozze a Parigi.

Potrebbe interessarti anche:

Avete mai visto un orologio così piccolo?

We Bury the Dead - prime reazioni all'horror con Daisy Ridley : "Lo zombie movie che non avete mai visto prima"

1vs1 - Un Trivial come non l'avete mai visto! Pronti per una sfida multisport?

Ne parlano su altre fonti Alessandra Celentano: «Dopo mio marito Angelo mai più nessun uomo. Non ho paura del giudizio degli altri». Sara Bancaccio avete mai visto il marito? La star rivela come si sono conosciuti. Contatti De Santis Santa Croce. Sara Brancaccio incontro speciale | Avete mai visto il marito ?. Loredana Lecciso, avete mai visto l’ex marito? È un imprenditore. Eva Grimaldi, avete mai visto il primo marito? In pochi lo conoscono | Un uomo davvero d'altri tempi: bello come un Adone.

Secondo amica.it: Ellen Pompeo, suo marito non ha mai guardato “Grey’s Anatomy”: «Meglio per lui» - Perché il marito di Ellen Pompeo non ha mai visto “Grey’s Anatomy” Di sicuro ... in un luogo super liberale e hippy. Quindi aveva molta familiarità, ovviamente, con quel tipo di attenzione ...