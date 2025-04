Il nuovo bonus elettrodomestici fino a 200 euro di sconto in fattura

bonus elettrodomestici. La modifica introduce lo sconto in fattura come metodo per usufruire dell'agevolazione superando il modello del click day. Allo. Bresciatoday.it - Il nuovo bonus elettrodomestici: fino a 200 euro di sconto in fattura Leggi su Bresciatoday.it Via libera della commissione attività produttive della Camera all'emendamento di Fratelli d'Italia che riscrive le modalità di utilizzo del. La modifica introduce loincome metodo per usufruire dell'agevolazione superando il modello del click day. Allo.

