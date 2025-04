La ricetta video La Colomba salata

Colomba, ma in una gustosa versione salata. Facile e veloce da preparare, è perfetta da personalizzare con ingredienti come prosciutto cotto, timo o origano. Ottima da servire come antipasto nel pranzo di Pasqua o da portare nel cestino del picnic di Pasquetta, può essere preparata in anticipo per un tocco rustico e sfizioso alle festività.

