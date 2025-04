Reinserimento lavorativo dei detenuti convegno della sede degli Industriali

sede dell’Unione Parmense degli Industriali a Palazzo Soragna, il convegno “Il Reinserimento lavorativo delle persone ristrette: impresa e valore sociale del lavoro”, un momento di approfondimento e confronto che ha riunito rappresentanti istituzionali. Parmatoday.it - Reinserimento lavorativo dei detenuti: convegno della sede degli Industriali Leggi su Parmatoday.it Si è svolto questa mattina, nelladell’Unione Parmensea Palazzo Soragna, il“Ildelle persone ristrette: impresa e valore sociale del lavoro”, un momento di approfondimento e confronto che ha riunito rappresentanti istituzionali.

Potrebbe interessarti anche:

Il progetto - nato dalla collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame - seguita dal figlio Jacopo - attraverso il reinserimento lavorativo si pone l'obiettivo di offrire un futuro di autonomia e dignità alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli

Rugby e reinserimento : detenuti di San Gimignano in campo con gli Allupins

Bonus per i disoccupati veneti : fino a 700 euro per incentivare formazione - riqualificazione e reinserimento lavorativo

Ne parlano su altre fonti Reinserimento lavorativo dei detenuti: convegno della sede degli Industriali. 11 aprile: convegno sul reinserimento lavorativo delle persone ristrette. “Carcere e lavoro”: a Verona un convegno su reinserimento e opportunità. Carcere, Zivelonghi: «Il lavoro è elemento fondante per il reinserimento nella società». Carcere. Caritas italiana: “Favorire misure alternative, accoglienza e reinserimento lavorativo e sociale”. Bucci “Collaborazione con Garante detenuti per reinserimento lavoro”.

Nota di gazzettadellemilia.it: Il reinserimento lavorativo delle persone ristrette In evidenza - di Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni Parma, 12 aprile 2025 - Venerdì 11 aprile a Palazzo Soragna, presso la sede dell’Unione Industriali si è celebrato un convegno sull’importanza del lavoro per le per ...

Nota di giornaleadige.it: “Carcere e Lavoro”: convegno dell’Ateneo Veneto mercoledì 2 aprile - Secondo appuntamento, dopo quello di Venezia di ottobre 2022, promosso dall'Ateneo Veneto, in collaborazione con il Movimento per la giustizia-Art. 3 ets e ...

Segnala gazzettadiparma.it: Dal carcere al ritorno alla vita: reinserimento lavorativo delle persone - Video - Al via a Palazzo Soragna il convegno dal titolo “Il reinserimento lavorativo delle persone ristrette”. Le parole di Ettore Brianti, assessore alle Politiche sociali ...