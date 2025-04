Tajani no col cappello in mano da Trump

cappello in mano". Così il ministro degli Esteri, Tajani, sul viaggio della premier Meloni a Washington dal presidente Usa, Trump. "Ovvio che la competenza esclusiva nella trattativa dazi è della Ue". "Il viaggio di Giorgia Meloni, che è stata invitata dal presidente degli Usa,è un invito che dimostra la qualità degli ottimi rapporti". "Comunque c'è l'accordo con L'Ue,tanto che la missione della Meloni è ben apprezzata". A Renzi che parla di Draghi inviato? "Non ne abbiamo bisogno, tratta la premier". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.00 "Nessuna va con ilin". Così il ministro degli Esteri,, sul viaggio della premier Meloni a Washington dal presidente Usa,. "Ovvio che la competenza esclusiva nella trattativa dazi è della Ue". "Il viaggio di Giorgia Meloni, che è stata invitata dal presidente degli Usa,è un invito che dimostra la qualità degli ottimi rapporti". "Comunque c'è l'accordo con L'Ue,tanto che la missione della Meloni è ben apprezzata". A Renzi che parla di Draghi inviato? "Non ne abbiamo bisogno, tratta la premier".

