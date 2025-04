Amstel Gold Race 2025 percorso favoriti e start list

Amstel Gold Race 2025, giunta alla 59enovesima edizione. La cosiddetta Classica della Birra vedrà i corridori alle prese con i muri per un totale di 258 km. Scopriamo il percorso, i possibili favoriti e la start list.Amstel Gold Race 2025: IL percorsoInvariate le località di partenza e arrivo, con Maastricht e Berg en Terblijt che ospiteranno l’inizio e la conclusione della corsa. La novità più significativa di questa edizione è il ritorno del Cauberg come ultima salita del percorso, dopo che nel 2017 era prevista a 20 km dal traguardo finale. In virtù di ciò, risulteranno decisivi per l’assegnazione della vittoria il trittico conclusivo composto da Geulhemmerberg, Bemelerberg e il già citato Cauberg, situato a 1,8 km dal traguardo. Sport.periodicodaily.com - Amstel Gold Race 2025: percorso, favoriti e start list Leggi su Sport.periodicodaily.com Il Trittico delle Ardenne si aprirà domenica 20 aprile con l’, giunta alla 59enovesima edizione. La cosiddetta Classica della Birra vedrà i corridori alle prese con i muri per un totale di 258 km. Scopriamo il, i possibilie la: ILInvariate le località di partenza e arrivo, con Maastricht e Berg en Terblijt che ospiteranno l’inizio e la conclusione della corsa. La novità più significativa di questa edizione è il ritorno del Cauberg come ultima salita del, dopo che nel 2017 era prevista a 20 km dal traguardo finale. In virtù di ciò, risulteranno decisivi per l’assegnazione della vittoria il trittico conclusivo composto da Geulhemmerberg, Bemelerberg e il già citato Cauberg, situato a 1,8 km dal traguardo.

Potrebbe interessarti anche:

La RAI perde Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race : si vedranno solo con abbonamento

Amstel Gold Race 2025 : il Cauberg torna ad essere la salita conclusiva

Ciclismo - la Rai non trasmetterà il Giro delle Fiandre e l’Amstel Gold Race

Ne parlano su altre fonti Amstel Gold Race 2025: percorso, orari e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo. Amstel Gold Race 2025, la startlist provvisoria. Il Cauberg di nuovo ultima salita all'Amstel Gold Race 2025. Fiandre e Amstel Gold Race 2025 in esclusiva su Eurosport e discovery+. Su DAZN arriva l'Amstel Gold Race: ecco quando, dove e come vederla. Live streaming e percorso. Liegi – Bastogne – Liegi 2025: percorso, squadre, orari e dove vedere la corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada.

Si apprende da dazn.com: Su DAZN arriva l'Amstel Gold Race: ecco quando, dove e come vederla - Tutte quello che devi sapere sull'edizione numero 59 della gara di ciclismo olandese, in programma il giorno 20 aprile 2025 sulla nostra piattaforma in streaming live L'Amstel Gold Race 2025 si ...

wielerflits.nl riferisce: Deelnemers Amstel Gold Race 2025 - De enige Nederlandse WorldTour-klassieker trapt doorgaans het heuvel-drieluik in april af. Het is ook de enige heuvelklassieker die de kasseienvreters nog nét aankunnen. De Amstel Gold Race heeft een ...

Come scrive nieuwsblad.be: Parcours Amstel Gold Race 2025. Cauberg terug in finale, maar koers zal vroeger openbreken - Op 20 april vindt de enige echte klassieker de Amstel Gold Race in Nederland plaats. De parcoursbouwers van de Amstel komen met één belangrijke verandering in de route. De Cauberg is terug opgenomen i ...