Il monologo su dazi e big tech Crozza a Von der Leyen Non ci servono i contro dazi serve un fisco con i contro cai

Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ironizza sulla risposta dell’Unione Europea ai dazi americani citando il “bazooka” evocato da Ursula von der Leyen per far pagare le tasse alle Big tech: “Ma a noi non servono i ‘contro-dazi’, serve un fisco coi ‘contro-ca**i’!”.Live streaming ed episodi completi su discovery+L'articolo Il monologo su dazi e big tech, Crozza a Von der Leyen: “Non ci servono i contro-dazi, serve un fisco con i contro ca**i!” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Il monologo su dazi e big tech, Crozza a Von der Leyen: “Non ci servono i contro-dazi, serve un fisco con i contro ca**i!” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Maurizio, nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ironizza sulla risposta dell’Unione Europea aiamericani citando il “bazooka” evocato da Ursula von derper far pagare le tasse alle Big: “Ma a noi noni ‘’,uncoi ‘’!”.Live streaming ed episodi completi su discovery+L'articolo Ilsue biga Von der: “Non ciuncon i!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

