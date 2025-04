Screenworld.it - Le Cronache dell’Erondar, alla scoperta dei miti dell’Erondar

Leggi su Screenworld.it

Può un mondo esser il vero protagonista di una serie? Mentre ci concentriamo sulla figura dell’eroe di turno, quanto riusciremmo a comprendere dell’ambiente che lo circonda? Questa sfida è stata raccolta da Stefano Vietti e Luca Enoch, che con il loro Dragonero hanno dimostrato come questa simbiosi possa rivelarsi un elemento essenziale della simbiosi fra eroe e ambientazione.La saga di Dragonero ha più volte ribadito come questa relazione fosse da sempre parte della visione dei due autori. Serie complementari al mensile, come Senzanima o le Adventures, hanno consolidato il world building di questa serie, inserendosi con precisione all’interno del racconto principale. Un intreccio che ha visto comparire figure come Børge il Rosso, esploratore dei tempi antichi le cui conoscenze sono state più volte citate, divenendo ora il cuore pulsante della nuova collana di Dragonero: Le