Musetti Alcaraz orario precedenti e dove vederla in tv

Musetti per la storia. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 13 aprile, Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Si tratta della prima volta per il toscano all'ultimo atto del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra, con un italiano che torna in finale nel Principato sei anni dopo il trionfo di . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Lorenzoper la storia. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 13 aprile, Carlosnella finale di Montecarlo. Si tratta della prima volta per il toscano all'ultimo atto del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra, con un italiano che torna in finale nel Principato sei anni dopo il trionfo di .

