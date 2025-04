All Stars Fencing 2025 Successo al Palazzo dei Musei di Modena

Palazzo dei Musei tra duelli, spade e pedane e la ricetta del Successo della All Stars Fencing 2025 è servita. Al punto che l'auspicio, da parte di organizzatori, sponsor e istituzioni, è che l'evento di ieri possa riproporsi e avere un seguito. Se il format è piaciuto, la location ha entusiasmato. Il momento clou del pomeriggio di sport è stato lo scontro, nella gara a squadre, tra il Nord del mondo (Benjamin Steffen, Jean Lelion e Federico Varone) e il Sud del mondo (Matteo Tagliariol, Peter Szenyi, Konstantinos Aggelis e Athos Schwantes). A imporsi è stato il Sud che ha vinto 42 a 41 alla priorità. Ma non sono mancati intermezzi più giocosi e didattici che hanno coinvolto le tante famiglie modenesi accorse per lo speciale e curioso evento, capace di portare sotto la Ghirlandina alcuni tra i più grandi nomi della scherma mondiale.

