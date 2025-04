Spazionapoli.it - Il destino sembrava certo, ma ora il Napoli ci ripensa: ribaltone sul mercato

All’orizzonte potrebbe esserci una decisione davvero sorprendente per il, che potrebbe anche cambiare le strategie in sede di calcio, in vista della prossima estate.Il presente è la priorità di unche, nonostante le numerose difficoltà, continua a sperare nello Scudetto. Il momentaneo -6 in classifica dall’Inter, in seguito alla vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari a San Siro, impone ancor di più la necessità di trovare i tre punti nella sfida di lunedì sera contro l’Empoli. Allo stadio Diego Armando Maradona è previsto, ancora una volta, il pubblico delle grandi occasioni, per spingere i propri beniamini a non dare nulla di intentato in questo finale di stagione così complesso, considerando il confronto a distanza con la squadra di Simone Inzaghi, e decisivo.Tuttavia, in casasi dà già un occhio a quello che sarà il futuro, con il calcioche è divenuto argomento molto dibattuto già in queste settimane, malgrado mancano ancora poco meno di tre mesi all’inizio della sessione estiva.