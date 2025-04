Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele bombarda l’ospedale Battista: distrutto il pronto soccorso. Hamas: “Un altro crimine orribile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I caccia israeliani hannoto nella notte con numerosi missiliAl-Ahli, detto anche ospedale, nel nord dicity, mentre i medici si affrettavano a evacuare i pazienti ricoverati secondo gli ordini impartiti dall’Idf (le forze armate israeliane) nella serata di ieri. Alcuni video diffusi sui social mostrano violente esplosioni e tende bruciate, macerie e barelle abbandonate: la struttura ha subito gravi danni, in particolare all’edificio che ospita il. Sabato sera le Idf avevano emesso ordini di evacuazione anche per i residenti dei campi profughi di Nuseirat (nel centro dell’enclave) e Khan Younis (nel sud) dopo aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia. Solo un paio di settimane fa – ricorda al Jazeera – l’esercito israeliano hatodi Khan Younis; in precedenza, avevail complesso medico di Al-Shifa eKamal Adwan, attaccando più volte ancheindonesiano nel nord.