Europa la sfida industriale il viaggio di Presadiretta negli stabilimenti italiani in crisi – L’anticipazione

Presadiretta”, in onda domenica 13 aprile alle 20.30 su Rai 3. Due sono le situazioni emblematiche analizzate: la Basilicata, riserva idrica per l’Italia del sud, dove in pieno inverno migliaia di persone si sono ritrovate con i rubinetti a secco. Qui le dighe sono semivuote e i tassi di dispersione del 60 per cento. E poi la Sicilia, dove in 30 anni la disponibilità di acqua è diminuita del 25%. L’inchiesta è incentrata su grandi opere incompiute, mancati collaudi, insufficiente manutenzione, danni all’agricoltura e agli allevamenti, disagi per i cittadini. Ospite in studio Antonello Pasini, climatologo del Cnr, parla di crisi idrica, di eventi climatici estremi e di cosa fare per cambiare rotta.“Presadiretta” prosegue con la puntata “Europa la sfida industriale”, sui dazi di Trump che colpiscono il vecchio continente nel suo momento di massima debolezza economica. Ilfattoquotidiano.it - “Europa la sfida industriale”, il viaggio di Presadiretta negli stabilimenti italiani in crisi – L’anticipazione Leggi su Ilfattoquotidiano.it La carenza e la cura inadeguata delle risorse idriche sono al centro di “Aspettando”, in onda domenica 13 aprile alle 20.30 su Rai 3. Due sono le situazioni emblematiche analizzate: la Basilicata, riserva idrica per l’Italia del sud, dove in pieno inverno migliaia di persone si sono ritrovate con i rubinetti a secco. Qui le dighe sono semivuote e i tassi di dispersione del 60 per cento. E poi la Sicilia, dove in 30 anni la disponibilità di acqua è diminuita del 25%. L’inchiesta è incentrata su grandi opere incompiute, mancati collaudi, insufficiente manutenzione, danni all’agricoltura e agli allevamenti, disagi per i cittadini. Ospite in studio Antonello Pasini, climatologo del Cnr, parla diidrica, di eventi climatici estremi e di cosa fare per cambiare rotta.“” prosegue con la puntata “la”, sui dazi di Trump che colpiscono il vecchio continente nel suo momento di massima debolezza economica.

Secondo editorialedomani.it: "Europa, la sfida industriale": i dazi di Trump colpiscono nel momento di massima debolezza - Nella puntata di domenica 13 aprile, il programma condotto da Riccardo Iacona si occupa del settore industriale europeo con un punto sull’industria tedesca e il primato della Cina sui veicoli elettric ...

Secondo msn.com: Difesa, salute, energia, industria: "Così l’Europa vincerà la sfida" - ovvero la capacità dell’Europa e dei suoi Stati membri di agire in modo indipendente nei settori chiave come salute, energia, difesa, tecnologia e industria. Autonomie che non equivalgono ...

Nota di rainews.it: Viaggio in Europa - Rainews24 propone un viaggio in Europa per raccontare come sta cambiando l'Unione e quali sono le storie e le realtà più interessanti che si stanno sviluppando in un continente spesso imprevedibile.