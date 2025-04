13 aprile giornata internazionale del bacio Ecco perché conviene baciare

giornata internazionale del bacio viene celebrata il 13 aprile, una data che si collega a un primato mondiale singolare: il bacio più lungo mai registrato, durato 58 ore. Protagonisti di questa performance sono stati due partecipanti thailandesi, che in un'occasione precedente avevano già raggiunto un tempo record di 46 ore consecutive.

