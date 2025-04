Reggiana in emergenza squalifiche pesanti per la trasferta di Brescia

pesanti (Bardi e Girma) e il rosso a Cigarini (che manco ha giocato) nel tunnel che porta agli spogliatoi. Così la Reggiana nella trasferta di Brescia (lunedì di Pasquetta alle 15) non potrà contare sui tre giocatori, che saranno squalificati. Troppo nervosismo in casa granata. Proprio quello che non ci vuole quando hai nel mirino un traguardo calcisticamente vitale. E se sono poi gli ’anziani’ a tradire, allora è finita. Bardi, 33 anni, il miglior granata del campionato, si è fatto ammonire per proteste. Cigarini, 38 anni, ha perso talmente le staffe che si è preso il rosso. Uno come lui, della sua esperienza, nella bolgia di Brescia sarebbe servito anche solo in panchina. Sport.quotidiano.net - Reggiana in emergenza: squalifiche pesanti per la trasferta di Brescia Leggi su Sport.quotidiano.net Già siamo messi molto male. Se poi ci mettiamo del nostro, allora siamo fritti. Ieri oltre alla sconfitta, agli infortuni (Meroni, Portanova e Sersanti) ci sono stati due cartellini gialli molto(Bardi e Girma) e il rosso a Cigarini (che manco ha giocato) nel tunnel che porta agli spogliatoi. Così lanelladi(lunedì di Pasquetta alle 15) non potrà contare sui tre giocatori, che saranno squalificati. Troppo nervosismo in casa granata. Proprio quello che non ci vuole quando hai nel mirino un traguardo calcisticamente vitale. E se sono poi gli ’anziani’ a tradire, allora è finita. Bardi, 33 anni, il miglior granata del campionato, si è fatto ammonire per proteste. Cigarini, 38 anni, ha perso talmente le staffe che si è preso il rosso. Uno come lui, della sua esperienza, nella bolgia disarebbe servito anche solo in panchina.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - il punto sulle squalifiche ed emergenza infortuni

Fermana in emergenza : sfida cruciale contro Avezzano tra squalifiche e infortuni

Reggiana in emergenza : Vergara e altri infortunati saltano il match contro il Pisa

Ne parlano su altre fonti Reggiana in emergenza: Vergara e altri infortunati saltano il match contro il Pisa. Cartellini pesanti: Reggiana in emergenza diffidati per la sfida col Catanzaro.

Lo riporta msn.com: Reggiana in emergenza: Vergara e altri infortunati saltano il match contro il Pisa - Vergara fuori per infortunio muscolare, assenze pesanti per la Reggiana contro il Pisa. Recupero previsto per Pasquetta.

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Bari - Reggiana, i tifosi non accettano la sconfitta: al San Nicola fischi e pesanti contestazioni - Dopo il fischio finale sullo 0-2, gli ultras hanno criticato la dirigenza con cori inequivocabili rivolti a De Laurentiis: «Quando te ne vai?» BARI - Pesanti contestazioni al San Nicola alla ...

Scrive tuttobari.com: Galletti, occhio ai cartellini: 3 i diffidati. Reggiana, pioggia di squalifiche prima di Bari - I galletti, infatti, hanno ben 3 elementi dell’organico che verrebbero squalificati ... alla stessa Reggiana, nel 2-2 casalingo contro il Como. Presentatasi sul campo con 3 diffidati, la squadra di ...