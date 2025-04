Adamant Ferrara ribalta la differenza canestri vittoria chiave contro Sangiorgese

Adamant Ferrara 74 Sangiorgese 69 Adamant : Dioli ne, Sackey 5, Casagrande 7, Drigo 5, Santiago 8, Tio 3, Yarbanga, Solaroli 10, Chessari 1, Ballabio 23, Braga ne, Marchini 12. All. Benedetto. Sangiorgese: Testa 15, Tosetti 4, Costa 8, Frontini ne, Venier, Bianchi ne, Giarelli 14, Gozo 7, Picarelli R., Zilius 6, Picarelli A. 4, Nikoci 11. All. Di Gregorio. Parziali: 18-24; 42-46; 60-60. Un successo chiave, ribaltando la differenza canestri, quello che l’Adamant coglie alla Bondi Arena contro la Sangiorgese. I biancazzurri soffrono ma dimostrano di essere un grande gruppo, e nella ripresa concedono agli avversari appena 23 punti, affidandosi ad uno straordinario Ballabio, trascinatore di una squadra che ancora una volta si rimette in piedi dopo una brutta sconfitta. L’Adamant esce col piglio giusto dagli spogliatoi e decide di correre in contropiede, sfruttando la verve di un Ballabio caldissimo nei primi minuti: al 5’ è 11-7, poi la "Sangio" piazza un break di 7-2 per portarsi avanti e costringere Benedetto al primo timeout della serata. Sport.quotidiano.net - Adamant Ferrara ribalta la differenza canestri: vittoria chiave contro Sangiorgese Leggi su Sport.quotidiano.net 7469: Dioli ne, Sackey 5, Casagrande 7, Drigo 5, Santiago 8, Tio 3, Yarbanga, Solaroli 10, Chessari 1, Ballabio 23, Braga ne, Marchini 12. All. Benedetto.: Testa 15, Tosetti 4, Costa 8, Frontini ne, Venier, Bianchi ne, Giarelli 14, Gozo 7, Picarelli R., Zilius 6, Picarelli A. 4, Nikoci 11. All. Di Gregorio. Parziali: 18-24; 42-46; 60-60. Un successondo la, quello che l’coglie alla Bondi Arenala. I biancazzurri soffrono ma dimostrano di essere un grande gruppo, e nella ripresa concedono agli avversari appena 23 punti, affidandosi ad uno straordinario Ballabio, trascinatore di una squadra che ancora una volta si rimette in piedi dopo una brutta sconfitta. L’esce col piglio giusto dagli spogliatoi e decide di correre inpiede, sfruttando la verve di un Ballabio caldissimo nei primi minuti: al 5’ è 11-7, poi la "Sangio" piazza un break di 7-2 per portarsi avanti e costringere Benedetto al primo timeout della serata.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente in A13 oggi a Ferrara : camion si ribalta e disperde il carico di grano - autostrada chiusa e code

Adamant Ferrara cade a Gardone : Davico e Jovanovic decisivi

Incidente ai Colli - furgone si ribalta dopo scontro con un suv : chiusa strada del Palazzo

Ne parlano su altre fonti Adamant Ferrara ribalta la differenza canestri: vittoria chiave contro Sangiorgese. Adamant Ferrara – Sangiorgese, le pagelle.

msn.com comunica: Adamant Ferrara ribalta la differenza canestri: vittoria chiave contro Sangiorgese - L'Adamant Ferrara vince 74-69 contro la Sangiorgese alla Bondi Arena, trascinata da uno straordinario Ballabio.

Nota di ilrestodelcarlino.it: Adamant sfida Sangiorgese: vittoria cruciale per i playoff alla Bondi Arena - L'Adamant di coach Benedetto cerca il riscatto contro la Sangiorgese per consolidare il secondo posto in classifica.

ilrestodelcarlino.it riferisce: Adamant: sconfitta amara a Gardone, Ferrara obbligata a vincere contro Sangiorgese - L'Adamant perde a Gardone e rischia il primo posto. Ferrara deve vincere contro Sangiorgese per evitare il quarto posto.