Il Napoli ora ha un po’ di pressione l’ordine delle partite può generare tarli psicologici Gazzetta

Scrive la Gazzetta nell'analisi di Sebastiano Vernazza:Non dovrebbe essere questa giornata a spostare qualcosa nella corsa per lo scudetto. L'Inter ha fatto il suo, ha battuto il Cagliari, squadra dei bassifondi. Ed è probabile che domani sera il Napoli le risponda, perché l'Empoli, avversario degli azzurri, è terzultimo e in campionato non vince da 16 partite, dall'8 dicembre, 4-1 a Verona, quasi un girone intero. Sarebbe clamoroso se l'Empoli, per quanto alla disperata ricerca di punti salvezza, facesse risultato al Maradona. È vero però che un minimo di pressione grava ora sul Napoli, costretto a trascorrere due notti a meno sei dalla capolista. La collocazione delle partite può generare dei tarli psicologici, piccoli o grandi che siano.

