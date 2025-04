LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA Battocletti fa il vuoto bene Yaremchuk

DIRETTA LIVE9.59 Il francese ha vinto l’oro in 27’37”.9.58 Vittoria per Schrub!! Daguinos completa la doppietta francese con un brillante secondo posto, terzo uno stoico Kimeli.9.57 Rilancia l’azione Schrub, Daguinos prova a stringere i denti.9.56 Accelerazione di Schrub, perde qualche metro Kimeli.9.55 Inizia l’ultimo chilometro della gara maschile. A giocarsi le medaglie saranno Saguinos, Schrub e Kimeli che ha stretto i denti ed è rientrato sulla testa della corsa.9.54 Yaremchuk sembra essere la più brillante nel terzetto all’inseguimento di Battocletti.9.53 SE NE VA Battocletti!! Attacco dell’azzurra che guadagna qualche metro sulle avversarie9.52 In testa alla corsa maschile sono rimasti Daguinos, Schrub e Wheeler9.52 Nella gara femminile Lahti rientra sulla testa della corsa, ora formata da un quartetto. Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Battocletti fa il vuoto, bene Yaremchuk Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59 Il francese ha vinto l’oro in 27’37”.9.58 Vittoria per Schrub!! Daguinos completa la doppietta francese con un brillante secondo posto, terzo uno stoico Kimeli.9.57 Rilancia l’azione Schrub, Daguinos prova a stringere i denti.9.56 Accelerazione di Schrub, perde qualche metro Kimeli.9.55 Inizia l’ultimo chilometro della gara maschile. A giocarsi le medaglie saranno Saguinos, Schrub e Kimeli che ha stretto i denti ed è rientrato sulla testa della corsa.9.54sembra essere la più brillante nel terzetto all’inseguimento di.9.53 SE NE VA!! Attacco dell’azzurra che guadagna qualche metro sulle avversarie9.52 In testa alla corsa maschile sono rimasti Daguinos, Schrub e Wheeler9.52 Nella gara femminile Lahti rientra sulla testa della corsa, ora formata da un quartetto.

