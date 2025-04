Iltempo.it - Mastella e lo schiaffone a Conte: “Altro che Vaffa, è come i Dc. Ma non ha mai vinto”

«Vincenzo De Luca non può andare a destra. Ha un figlio deputato del Pd. Non ha mai neanche considerato tale possibilità. Il governatore della Campania ha una sola strada: dimostrare di essere il più forte nel suo partito o contarsi con un nuovo progetto di centro nel campo largo». A dirlo il sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli Clemente.La Consulta boccia la legge campana per il terzo mandato. La sorprende la decisione dei giudici? «Ho sempre detto che sarebbe andata così. L'unico aspetto che non mi convince della vicenda è l'eccezione per le Regioni a statuto speciale. Nello stesso giorno in cui si dice no a De Luca, si dà il via libera a Fugatti. In Trentino o in Friuli, però, non ci sono più gli austroungarici alle porte o i titini». Il Pd e i 5 Stelle, nel frattempo, hanno utilizzato tale decisione per scaricare De Luca? «Se si fosse fatto un po' meno chiasso non si sarebbe lasciata una scia di contrasto, che certamente non fa bene».