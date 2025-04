Sololaroma.it - Atmosfera da derby, la Curva Sud prepara la coreografia: “Per l’onore di Roma”

Iltra Lazio eè pronto ad infiammare la domenica della trentaduesima giornata di Serie A, con lo Stadio Olimpico che ospiterà una gara fondamentale per le speranze dei giallorossi di conquistare un posto in Champions League. Quello con i biancocelesti sarà uno scontro diretto per la formazione di Ranieri, che viaggia a due lunghezze di ritardo dai ragazzi di Baroni, con la possibilità di scavalcarli nuovamente in classifica in caso di successo, restando così in scia del quarto posto.Sarà dunque uncon una posta in palio ancora maggiore, che aumenta ancora la pressione che già di per sé la fa da padrona in una Stracittadina. Dopo il 2-0 dell’andata, firmato Pellegrini e Saelemaekers, per lapotrebbe verificarsi l’en plein di vittorie contro i biancocelesti, con il pubblico giallorosso pronto a fornire il massimo sostegno.