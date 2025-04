LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA Battocletti subito protagonista

DIRETTA LIVE9.49 Daguinos, Schrub e Kimeli tornano a guadagnare qualcosa sugli inseguitori quando abbiamo oltrepassato la metà gara9.48 Dopo 5 km il terzetto composto da Battocletti, Lukan e Yaremchuk ha un paio di secondi sulle inseguitrici.9.46 Si riunisce il gruppo nella gara maschile. Danuinos aumenta l'andatura.9.45 Sofiia Yaremchuk è rientrata su Battocletti e Lukan. C'è ora un terzetto in testa alla gara femminile.9.43 Nel quartetto di testa ci sono Daguinos, Schrub, Kimeli ed un atleta turco. L'inseguimento è guidato da Lobalu.9.42 Si spacca l'equilibrio nella gara maschile con Daguinos che aumenta l'andatura e crea un buco intorno alla quinta posizione.9.40 La francese rientra su Battocletti e Lukan. Il gruppo rimane ad un paio di secondi di distacco.

