MotoGp si corre in Qatar orario e dove vedere la gara in tv

MotoGp torna in pista per il suo quarto appuntamento. Il Motomondiale si sposta in Qatar dopo aver fatto tappa in Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, ma partirà dall'undicesimo posto dopo la caduta nelle qualifiche. Ecco il programma della gara . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Latorna in pista per il suo quarto appuntamento. Il Motomondiale si sposta indopo aver fatto tappa in Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, ma partirà dall'undicesimo posto dopo la caduta nelle qualifiche. Ecco il programma della

