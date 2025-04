Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-04-2025 ore 09:30

Luceverdeben trovati all'ascolto Buongiorno non si rilevano particolari difficoltà al momento lungo le strade della regione è anche sulle autostrade per ora i tempi di percorrenza risultano regolari spostamenti come ogni domenica agevolati dal fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22 intanto a Roma oltre alle celebrazioni religiose in Vaticano si sta correndo la Roma Appia Run con circa 8 mila iscritti partenza e arrivo alle Terme di Caracalla chiusa alun'ampia area della città per consentire il passaggio dei podisti Vi ricordo Poi il derbyRoma alle 20:45 allo stadio Olimpico attiva e Sin dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta in tutta l'area circostante lo stadio stadio raggiungibile anche con le numerose linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città quanto riguarda il trasporto pubblico vi anticipo che da domani 14 aprile per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Cassino i treni che viaggiano sulla linea Roma Cassino Cassino Avezzano e Roma Isernia subiranno delle modifiche e in alcuni casi saranno sostituiti da bus bene da Massimo vecchi è tutto a più tardi un servizio a cura della in collaborazione con Roma Capitale