Concorso pubblico per funzionari amministrativi domande entro il 30 aprile 2025

Il Comune di Sestri Levante, in collaborazione con il Comune di Varese Ligure, ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari amministrativi/Contabili. Un'importante occasione per entrare a far parte della Pubblica Amministrazione, contribuendo attivamente alla gestione delle attività economico-finanziarie e amministrative degli enti locali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2025.

