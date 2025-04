Travaglio sul Nove Chiunque faccia previsioni su Trump non le azzecca Il problema dei nostri opinionisti è che credono di fare la resistenza insultandolo

Chiunque faccia previsioni su Trump non le azzecca perché è impossibile. È impossibile immaginare una logica non nelle sue analisi ma nelle soluzioni che lui dà ai problemi". Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, a proposito di Donald Trump e delle sue decisioni in politica economica. "Non è che ci voglia Trump per dire che l'economia americana è devastata dalla globalizzazione, dalle delocalizzazioni industriali che ci sono, una classe media scomparsa.. Il suo vicepresidente, Vance, che qui viene trattato come se fosse un baluba, ha scritto un libro che è diventato un film di Ron Howard sulla scomparsa del ceto medio, impoverito e precipitato nel sottoproletariato. Il fentanyl fa il resto.

