Ragazzo accoltellato al esterno del Country ricoverato in codice rosso

accoltellato all'esterno della discoteca Country, in viale dell'Olimpo. Ad aggredirlo, secondo le prime ricostruzioni effettuate, sarebbe stato un gruppo di ragazzi. La vittima è stata colpita con un fendente. Palermotoday.it - Ragazzo accoltellato all'esterno del Country: ricoverato in codice rosso Leggi su Palermotoday.it Ancora un episodio di violenza nella notte. Un giovane di origini nigeriane è statoall'della discoteca, in viale dell'Olimpo. Ad aggredirlo, secondo le prime ricostruzioni effettuate, sarebbe stato un gruppo di ragazzi. La vittima è stata colpita con un fendente.

