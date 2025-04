Roma auto si schianta contro albero al Torrino morto un 26enne

automobile coinvolta è stata sequestrata per effettuare i rilievi del casoL'articolo Roma, auto si schianta contro albero al Torrino: morto un 26enne proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Roma, auto si schianta contro albero al Torrino: morto un 26enne Leggi su Ildifforme.it Al momento non si hanno certezze sulla dinamica del sinistro, su cui stanno indagando le forze dell'ordine. L'mobile coinvolta è stata sequestrata per effettuare i rilievi del casoL'articolosialunproviene da Il Difforme.

Come scrive msn.com: Finisce con l'auto contro un albero al centro dello spartitraffico, morto ragazzo di 26 anni - Ancora sangue di giovani nelle strade italiane. Un ragazzo di 26 anni è morto nello schianto della sua auto contro un albero. Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma ...

Come scrive rainews.it: Auto contro albero a Roma di notte, muore a 26 anni nello schianto - Un grave incidente stradale nella notte nella capitale: giovane perde il controllo del veicolo scontrandosi contro un albero sullo spartitraffico centrale ...

Secondo ansa.it: Schianto in auto contro un albero, muore 26enne a Roma - Incidente mortale nella notte a Roma. È accaduto in via via della Grande Muraglia. Il giovane alla guida ha perso il controllo del veicolo scontrandosi contro un albero sullo spartitraffico centrale ( ...