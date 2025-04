Nuova svolta Osimhen c’è l’annuncio ufficiale

Osimhen si fa sempre più incandescente. In prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano non ha perso il vizio del gol: 29 reti in 33 partite stagionali sono numeri da capogiro, che tengono viva la luce su uno dei profili più ambiti del mercato internazionale.In Turchia segna come respirasse e ogni pallone che tocca sembra destinato a diventare una minaccia. Ma se in campo il destino di Osimhen appare nitido, fuori è tutto da scrivere, mentre la Juventus osserva con interesse, soprattutto se in estate si concretizzasse una cessione pesante come quella di Dusan Vlahovic. L’ex Napoli sarebbe il profilo perfetto per raccoglierne l’eredità, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis, che ha già fatto sapere di non essere disposto a rinforzare una diretta rivale senza pretendere cifre da capogiro. Leggi su Sportface.it Il futuro di Victorsi fa sempre più incandescente. In prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano non ha perso il vizio del gol: 29 reti in 33 partite stagionali sono numeri da capogiro, che tengono viva la luce su uno dei profili più ambiti del mercato internazionale.In Turchia segna come respirasse e ogni pallone che tocca sembra destinato a diventare una minaccia. Ma se in campo il destino diappare nitido, fuori è tutto da scrivere, mentre la Juventus osserva con interesse, soprattutto se in estate si concretizzasse una cessione pesante come quella di Dusan Vlahovic. L’ex Napoli sarebbe il profilo perfetto per raccoglierne l’eredità, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis, che ha già fatto sapere di non essere disposto a rinforzare una diretta rivale senza pretendere cifre da capogiro.

