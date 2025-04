Andrea Dondi confermato presidente del Coni Emilia Romagna per altri quattro anni

Andrea Dondi, 72 anni, sarà ancora presidente del Coni dell’Emilia Romagna per i prossimi quattro anni. Da candidato unico, è stato eletto ieri mattina dall’assemblea elettiva del Comitato Olimpico Nazionale regionale che si è riunita a Bologna. Alcuni cambiamenti rispetto agli ultimi quattro anni sono invece avvenuti in giunta, nella quale sono stati eletti Vittorio Andrea Vaccaro per gli atleti, Milva Rossi per i tecnici, per le federazioni Simone Alberici (Federcalcio), Stefano Frigeri (Federgolf) e Francesco Furlani (Bocce), per le discipline sportive Eleonora Maria Guarini e Mauro Rozzi (Uisp) per gli enti di promozione. "Dobbiamo dire grazie a coloro che hanno lavorato per il mondo dello sport – ha detto Dondi presentando la sua candidatura – perché senza il lavoro di tutti sarebbe stato impossibile portare a casa tutto quello che abbiamo ottenuto. Sport.quotidiano.net - Andrea Dondi confermato presidente del Coni Emilia Romagna per altri quattro anni Leggi su Sport.quotidiano.net Il modenese, 72, sarà ancoradeldell’per i prossimi. Da candidato unico, è stato eletto ieri mattina dall’assemblea elettiva del Comitato Olimpico Nazionale regionale che si è riunita a Bologna. Alcuni cambiamenti rispetto agli ultimisono invece avvenuti in giunta, nella quale sono stati eletti VittorioVaccaro per gli atleti, Milva Rossi per i tecnici, per le federazioni Simone Alberici (Federcalcio), Stefano Frigeri (Federgolf) e Francesco Furlani (Bocce), per le discipline sportive Eleonora Maria Guarini e Mauro Rozzi (Uisp) per gli enti di promozione. "Dobbiamo dire grazie a coloro che hanno lavorato per il mondo dello sport – ha dettopresentando la sua candidatura – perché senza il lavoro di tutti sarebbe stato impossibile portare a casa tutto quello che abbiamo ottenuto.

