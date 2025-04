Sport.quotidiano.net - Civitanovese in cerca di riscatto contro il Sora: esordio di Bugiardini

"Abbiamo la possibilità di far ricredere molta gente, però serviranno cattiveria e un po’ di furbizia. Il? Avversario tosto, ma alla nostra portata". Il compito è piuttosto arduo, ma l’allenatore Luigiappare sereno in vista della gara che segnerà il suosulla panchina della. L’occasione, per il nuovo tecnico rossoblù, è il delicatissimo sdiretto di oggi, in programma alle 15 allo stadio "Claudio Tomei" di. Dopo aver raccolto un solo punto negli ultimi tre turni, il team rivierasco è chiamato ad una vittoria obbligata per riemergere dal penultimo posto, ma in terra laziale dovrà fare a meno del capitan Visciano, che sconta un turno di squalifica insieme con la giovane alternativa sulle fasce, Di Martino. La sfortuna ha costretto nuovamente ai box il centrocampista Mattia Foglia, out anche il difensore Alessandro Mancini.