Bologna si chiude nel magazzino del negozio di via Indipendenza per sfuggire alla furia dell’ex

Bologna, 13 aprile 2025 – I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, disoccupato, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Le minacce nel negozio L’arresto scaturisce dalla segnalazione della vittima, una 42enne italiana, che ha contattato il 112 riferendo che il suo ex compagno si era presentato sul luogo di lavoro, un negozio di via Indipendenza di Bologna, minacciandola e infastidendola. Chiusa nel magazzino per sfuggire alla violenza La donna ha poi riferito ai carabinieri, immediatamente intervenuti, l’atteggiamento dell’uomo che, nel tentativo di ottenere un confronto, sferrava calci e pugni alla porta d’ingresso del magazzino dove la donna si era rifugiata. Atti persecutori continui La donna ha raccontato ai militari che l’ex compagno aveva iniziato a minacciarla dal mese di dicembre del 2023, spesso a causa di una gelosia morbosa da parte dell’uomo, aggravata anche dall’uso di sostanze stupefacenti. Ilrestodelcarlino.it - Bologna: si chiude nel magazzino del negozio di via Indipendenza per sfuggire alla furia dell’ex Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 13 aprile 2025 – I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, disoccupato, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Le minacce nelL’arresto scaturisce dsegnalazione della vittima, una 42enne italiana, che ha contattato il 112 riferendo che il suo ex compagno si era presentato sul luogo di lavoro, undi viadi, minacciandola e infastidendola. Chiusa nelperviolenza La donna ha poi riferito ai carabinieri, immediatamente intervenuti, l’atteggiamento dell’uomo che, nel tentativo di ottenere un confronto, sferrava calci e pugniporta d’ingresso deldove la donna si era rifugiata. Atti persecutori continui La donna ha raccontato ai militari che l’ex compagno aveva iniziato a minacciarla dal mese di dicembre del 2023, spesso a causa di una gelosia morbosa da parte dell’uomo, aggravata anche dall’uso di sostanze stupefacenti.

Potrebbe interessarti anche:

Serie A - la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli : chiave per l’Inter

Jovanotti - il tour si chiude a Bologna : nuove date per il PalaJova

Bologna scatenato : tre colpi per l’Europa - finalmente si chiude

Ne parlano su altre fonti Bologna: si chiude nel magazzino del negozio di via Indipendenza per sfuggire alla furia dell’ex. La multinazionale: "Il magazzino chiude". Scatta lo sciopero. ArcelorMittal Distribution Solutions chiuderà la sede di Bologna. Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna, chiude la fabbrica sotto sequestro: cassa integrazione per 850 dipendenti. Esplosione in fabbrica a Borgo Panigale, due morti - Calderone, "Qualcuno vuole banalizzare la patente a crediti. Non bisogna abusare del dolore". Magazzino bloccato, alla Brt di Rovereto fermi 40 mila pacchi al giorno.

Segnala ilrestodelcarlino.it: Bologna: si chiude nel magazzino del negozio di via Indipendenza per sfuggire alla furia dell’ex - che ha contattato il 112 riferendo che il suo ex compagno si era presentato sul luogo di lavoro, un negozio di via Indipendenza di Bologna, minacciandola e infastidendola. Chiusa nel magazzino per ...

Come scrive msn.com: La multinazionale: "Il magazzino chiude". Scatta lo sciopero - Sciopero all’Interporto dopo che Douglas ha cambiato operatore logistico. A comunicarlo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e ...

Riporta vanityfair.it: Cosmoprof Worldwide Bologna 2025 si chiude in bellezza (con numeri da record) - Ma non solo, «l’industria cosmetica italiana si è presentata a Cosmoprof Worldwide Bologna con numeri da record: il saldo commerciale prossimo ai 4,7 miliardi conferma il ruolo strategico all ...