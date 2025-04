Ilfattoquotidiano.it - Nick Moran operato d’urgenza in ospedale. L’attore di “Harry Potter” fotografato in barella da un amico, ma poi lo scatto scompare misteriosamente dai social

Apprensione nel mondo del cinema perbritannico, 55 anni, che ha interpretato il personaggio di Scabior nella saga cinematografica di, è stato sottoposto ad un intervento chirurgicosalvavita. Lo riferisce il sito statunitense Deadline, precisando che undelha chiesto ai fan di inviare preghiere dopo cheè stato ricoverato inper sventare “una condizione di pericolo di vita”.è stato visto disteso in un letto d’in terapia intensiva in una foto precedentemente condivisa suimedia (ma poi cancellata) dall’Terry Stone, che aveva scritto: “è stato ricoveratoquesta settimana per un’operazione salvavita che potrebbe significare che non potrà mai più parlare o camminare”.Poi ha scritto in un altro post: “Un aggiornamento per tutti voi su